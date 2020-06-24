台灣護釣魚台回顧 敦睦繞島、戰艦海域射擊還想送聖火

聯合報 / 記者程嘉文
1990年月搭載區運會聖火的海釣船前往釣魚台受挫後返回南方澳漁港，主辦區運會的高雄市長吳敦義（右米色外套者）前往迎接。圖／聯合報系資料照片
1990年月搭載區運會聖火的海釣船前往釣魚台受挫後返回南方澳漁港，主辦區運會的高雄市長吳敦義（右米色外套者）前往迎接。圖／聯合報系資料照片

駐日代表謝長廷對釣魚台問題發言，果然一本「助日」立場。他表示，1971年美國把釣魚台連同琉球群島一併歸還給日本時，中華民國政府沒有抗議。事實上，當時海軍曾計畫由當年的敦睦遠航支隊，派員登上釣魚台宣示主權；但考量外交壓力之後，登島計畫被取消，只沿著釣魚台繞島一周。

90年代區運會 吳敦義原想送聖火上島

此外，1990年日本政府承認右翼團體在釣魚台興建燈塔的行為，引發我方不滿，高雄市長吳敦義打算將台灣區運會聖火送上釣魚台。當時國防部除計畫派陸軍特戰部隊登島插旗，海軍也曾刻意將重兵調往東北部外海，連續舉行10天的實彈射擊演習，藉以向日方「秀肌肉」。

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