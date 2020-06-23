【嗆辣柱姐1】洪秀柱批國民黨有些人不在乎九二共識 只靠它牟利

國民黨對九二共識爭執不休，曾任國民黨主席的連戰發表聲明，九二共識不容否認抹煞。據指出，連戰方面在發表這個聲明前，曾對其他國民黨內有分量的人士探詢過看法，雖然沒有共同聯繫其他人一起發動，只是單方面舉動，但擔任過黨主席的洪秀柱，也認同連戰，同時認為九二共識不僅沒有過時，還更應該要深化九二共識。洪秀柱也批評，某些國民黨人士，只想利用兩岸關係牟私利，根本不在乎什麼是九二共識。

連戰對九二共識的問題，昨天下午發表聲明時，洪秀柱的幕僚趕緊向洪報告黨內最新情況發展，洪秀柱說，九二共識不僅不必拋棄，還要深化，2016年9月國民黨舉行第十九次全國代表大會第四次會議時，當時通過的和平政綱，就是在憲法基礎上，要推動兩岸和平協議，結束兩岸敵對狀態，兩岸可以互不承認主權，但可以互相承認治權，這個觀點，對岸雖然不一定同意，但是兩岸可以談。