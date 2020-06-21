「韓市府良心」李樑堅仍不放心高雄：財政問題很嚴重

台東縣前縣長黃健庭今天宣布婉謝蔡英文總統提名監察院副院長，並點名「拿我當擋箭牌的人可以適可而止了」。據了解，黃健庭對於總統府提名他，卻坐視民進黨內質疑他的清白，未站出來替他辯護，甚至還把他當成轉移焦點的擋箭牌，感到相當不滿；對於外界質疑監察院長提名人陳菊在高雄市長任內涉及多起弊案，不適格進監察院，黃健庭也認為「那是院長要去面對的，怎麼會是我去面對？」

2020-06-20 18:20