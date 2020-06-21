「韓市府良心」李樑堅仍不放心高雄：財政問題很嚴重

聯合報 / 記者蔡容喬
高雄市前財政局長李樑堅仍心繫高雄財政問題。圖／聯合報系資料照片
高雄市前財政局長李樑堅仍心繫高雄財政問題。圖／聯合報系資料照片

高雄市財政局前局長李樑堅是低調的學者型政務官，具財金專業，就在罷韓投票前夕，一份由他署名的反罷韓策略書外流，要韓國瑜對市民誠摯道歉、話不要講大講滿等，直白諫言被綠營議員虧是「吃了誠實豆沙包」，還譽為「市府的良心」，知名度一夕暴紅；如今回到熟悉的大學校園，他仍放心不下高雄財政，眉頭深鎖地說「沒進來看，不知道這麼嚴重！」

在管理學界具分量 熱心公共事務

李樑堅是義守大學副校長，在管理學界有一定分量；更早之前，他是黃俊英二度角逐高雄市長的競選團隊發言人，為了提供市政及產業發展建言，他辦過上百場公聽會，從政期間向來主張傾聽民間心聲，也一直被視為長期熱中公共事務的學者。

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韓國瑜 車道 高雄市 陳菊

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