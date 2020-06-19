婦聯會打「集會結社」牌 月底釋憲戰定生死

聯合報 / 記者陳洛薇
婦聯會遭內政部勒令解散，台北高等行政法院裁定停止執行，並針對不當黨產條例是否違憲聲請釋憲，6月30日大法官要召開言詞辯論庭，攸關婦聯會生死。圖／聯合報系資料照片
婦聯會遭內政部勒令解散，台北高等行政法院裁定停止執行，並針對不當黨產條例是否違憲聲請釋憲，6月30日大法官要召開言詞辯論庭，攸關婦聯會生死。圖／聯合報系資料照片

婦聯會內政部勒令解散，台北高等行政法院裁定停止執行，婦聯會暫時保命，北高行還針對《不當黨產條例》是否違憲聲請大法官釋憲，6月30日大法官要召開言詞辯論庭，攸關婦聯會生死。司法院前副院長蘇永欽、廖元豪等法界學者專家聲援婦聯會，20日將舉行座談會，由憲法角度看我國政黨地位與政治參與權，婦聯會也以政治立場鮮明為由，要求大法官許宗力、蔡宗珍兩人在言詞辯論庭迴避。

婦聯會被黨產會認定為國民黨附隨組織後，遭黨產會沒收婦聯會99.3%財產，接著內政部4月27日依《政黨法》下令解散婦聯會、清算剩餘財產，婦聯會向行政院提出訴願、停止執行，同步向北高行提出停止執行，5月11日一群老太太們還走上街頭抗爭，呼籲修改違憲的政黨法。

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婦聯會 釋憲 大法官 內政部

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