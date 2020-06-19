綠營內部緊急溝通無效 黃健庭人事案恐生變

「警察說那是毒品，我才發現被設計利用了...」2009年5月27日，林進龍在屏東東港的家中，正與客人喝茶談天，接到同鄉林金群的電話，提醒日前打電話託林進龍送修理的DVD機已從馬尼拉運至台灣， 希望他幫忙去拿。

2020-06-19 15:51