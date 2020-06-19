綠營內部緊急溝通無效 黃健庭人事案恐生變
總統府原訂今天公布新任監察委員提名，但因副院長提名人、國民黨籍台東縣前縣長黃健庭爭議過大，臨時喊卡。黃健庭人事案，府方考量之一是「超越黨派、化解社會對立」，但民進黨內部反彈極大，尤其接下來要行使人事同意權的立法院黨團，更是砲聲隆隆。據了解，因民進黨自家立委截至目前反對態度堅定，讓這項提名可能生變。
陳菊等人已入府茶敘 唯獨黃沒現身
總統府原訂下午3點舉行的監察院第六屆院長、副院長及監察委員提名記者會，獲提名者下午2點就先到總統府與蔡總統茶敘，不過，黃健庭並未出席。一位監委提名人表示，今天記者會前，包括陳菊等29名提名人都到齊，唯獨黃健庭沒來，後來突然宣布記者會取消，大家都嚇一跳，非常錯愕。
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