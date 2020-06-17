口罩助攻沈榮津、醫材傷了陳時中 最強歐吉桑接副閣揆

行政院副院長陳其邁今辭去副閣揆職務，並接受民進黨徵召，投入高雄市長補選。副閣揆由經濟部長沈榮津接任，據了解，「最強歐吉桑」沈榮津出線，除了他在防疫過程推動「口罩國家隊」立大功，政府高層也考量，疫情逐漸趨緩後振興經濟為首要之務，而沈榮津與產業界互動密切、深受信任，擔任副閣揆能更直接將產業界意見反應給政府，扮演產、官兩端的重要橋梁。而閣揆蘇貞昌的肯定，當然也是最主要的原因。

疫情期間 經濟部似乎成了口罩部

不過，這段時間賣力籌組口罩國家隊的表現固然幫沈榮津「助攻」登上副閣揆大位，但經濟部也迭遭批評，疫情期間，經濟部似乎變成了「口罩部」，沈榮津幾乎投入所有心力在口罩生產，對於如何扶持陷入困境的企業，尤其是撐起台灣經濟半邊天的中小企業，經濟部似乎沒有拿出積極的振興方案，未來升任副閣揆後，也將是沈的一大挑戰。