健保署限制醫材收費急喊卡 醫界擬奪回訂價主導權

健保署本月8日公告健保差額給付醫材新制，受影響範圍僅占全部醫材3.2%，卻引發醫界熊熊怒火，讓長期以來醫界與健保署的新仇舊恨爆發出來，更驚動府院高層關切，最後新制暫緩上路。醫界希望趁此協商期，一吐長期被健保署打壓的怨氣，不讓健保署單方面決定價格，要求讓專科醫學會參與，奪回訂價主導權。

醫療發展前景受限 年輕醫師反彈最烈

台灣健保制度下，醫師的檢查、手術費被壓到極低，唯一能仰賴的是高端醫材發展帶來的醫學前景，服務自費患者需求，以眼科為例，水晶體置換手術發展與美國紐約同步，即使是非自費健保患者，在接受可給付的檢查、手術時，也能同步受益。