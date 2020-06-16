【教甄爭議7】萬芳高中「口試之亂」校長記申誡 北市擬改聯甄

聯合報 / 記者馮靖惠
萬芳高中地理科教甄爆爭議，北市教育局派員調查。 圖／聯合報系資料照片
萬芳高中地理科教甄爆爭議，北市教育局派員調查。 圖／聯合報系資料照片

台北市立萬芳高中地理教師甄選風波，經本報獨家披露、北市教育局介入重辦口試後結果翻盤，「備1」考生成為「正取」。台北市教育局懲處也出爐，萬芳高中校長劉葳蕤被記申誡兩次，教育局也發現，多所學校的教甄「從缺變日常」，預計109學年度起，朝「聯合甄選」方式辦理，日前已開完第一次聯合甄選籌備委員會。

萬芳高中5月上旬舉行地理科教甄，結果在複試階段，發生行政端負責、占30%「口試」成績，推翻占70%的「試教」專業評分爭議。讓有180人參加的教甄，最後公告「從缺」。萬芳高中地理教師廖振順在臉書披露此事後，揭開一連串教甄黑幕。

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