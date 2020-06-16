蕭美琴確認駐美組鐵三角 「直達天聽」本領獲美方認可

總統蔡英文第二任期即將滿月，對美外交的新鐵三角也宣布到位。據了解，美方已同意由總統府國安會諮詢委員蕭美琴出任我新任駐美代表，她也將成為我國史上首位女性駐美代表。而在蕭美琴的人事案底定後，將由外交部長吳釗燮、新任國安會副秘書長徐斯儉和蕭美琴，組成蔡政府新的對美工作鐵三角。

蕭美琴無首長經驗 駐美考驗協調能力

熟悉美台關係人士表示，蕭美琴和蔡總統互動極佳，由她外放華府對台美關係是正面訊息，且她在華府的人脈和經驗都可為雙邊關係加分不少。不過，蕭沒有擔任首長的經驗，駐美代表需要很好的協調能力，才能讓駐美代表處這個跨部會的官署順暢運作。這位人士說，「如果蕭的大小姐脾氣不改，最大的敵人恐怕會來自4201 Wisconsin Ave. （駐美代表處地址）。」