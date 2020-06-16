蕭美琴確認駐美組鐵三角 「直達天聽」本領獲美方認可

聯合報 / 記者賴昭穎
據了解美方已同意由總統府國安會諮詢委員蕭美琴出任我新任駐美代表，她也將成為我國史上首位女性駐美代表。圖／聯合報系資料照片
據了解美方已同意由總統府國安會諮詢委員蕭美琴出任我新任駐美代表，她也將成為我國史上首位女性駐美代表。圖／聯合報系資料照片

總統蔡英文第二任期即將滿月，對美外交的新鐵三角也宣布到位。據了解，美方已同意由總統府國安會諮詢委員蕭美琴出任我新任駐美代表，她也將成為我國史上首位女性駐美代表。而在蕭美琴的人事案底定後，將由外交部長吳釗燮、新任國安會副秘書長徐斯儉和蕭美琴，組成蔡政府新的對美工作鐵三角。

蕭美琴無首長經驗 駐美考驗協調能力

熟悉美台關係人士表示，蕭美琴和蔡總統互動極佳，由她外放華府對台美關係是正面訊息，且她在華府的人脈和經驗都可為雙邊關係加分不少。不過，蕭沒有擔任首長的經驗，駐美代表需要很好的協調能力，才能讓駐美代表處這個跨部會的官署順暢運作。這位人士說，「如果蕭的大小姐脾氣不改，最大的敵人恐怕會來自4201 Wisconsin Ave. （駐美代表處地址）。」

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