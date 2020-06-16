【官民爭彰銀1】政府砸百億搶殯葬王董事 與台新金拚經營權
經營權之戰持續15年、每3年1度的彰化銀行董事改選，即將在6月19日登場，台新金控及以財政部為首的泛公股陣營，為了爭奪經營權，交火日趨激烈。台新意在搶回彰銀經營權，公股卻有輸不得的壓力，這場國家隊VS.台新金的攻防進入蓋牌階段，結果是否變天，將影響政局與金融市場。
蘇貞昌頻關切 泛公股有輸不得的壓力
據目前泛公股陣營委託書徵求結果及沙盤推演，可掌握股權近5成，略占上風，而在行政院長蘇貞昌頻頻關切此案下，財政部的底線為維持現狀，即拿下全部9席董事中的過半5席，並力拚龍巖集團總裁李世聰退出彰銀董事會之後的第6席到位。財政部旗下泛公股行庫、郵局、台酒等「國家隊」能否「保5望6」（席），成為與台新金角力的焦點與勝負基調。
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