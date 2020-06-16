沒說過要動傅鐘？台大學生會草案曾點名應移除、改名
台大學生代表日前在校務會議提案，建議成立「校園轉型正義小組」，調查並推動清除校園內「具威權意象」及「不義遺址」，提案最後未通過；過程中台大學生會長凃峻清多次表示，提案未提及傅鐘，卻遭誤導及打壓。但本報發現，學生會另有一件提交學生代表大會的「台大學生會促進轉型正義條例」提案，認為有威權象徵，應移除、改名或做其他處置的校園空間，就寫有傅鐘、傅園等。
經過本報查閱「國立台灣大學學生會促進轉型正義條例」，條例內容提到「以威權統治時期之校長及其他協助威權政權侵害人權之人士為名的校園空間，應予改名。」「為確立台灣社會自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓，出現於校園空間中的公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之，包含但不限於傅鐘、傅園等地。」。
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