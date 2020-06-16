沒說過要動傅鐘？台大學生會草案曾點名應移除、改名

國民黨改革委員將在19日分別提出各組的結論，其中與兩岸提議同樣受到外界關注的「組織改造」部分，將有非常大的變動，一旦通過，將堪稱國民黨史上「幅度最大組改」，黃復興黨部將不再是特種黨部，而是轉型成「退伍軍人委員會」，成為黨內的一級單位。不過黨中央原本欲縮減一半的中常委人數，卻遭改革小組否決，而黨中央迫於壓力，也不再堅持減少中常委人數。

2020-06-14 17:20