沒說過要動傅鐘？台大學生會草案曾點名應移除、改名

聯合報 / 記者馮靖惠
台大學生會曾在傅鐘前舉行記者會，指提案未提及傅鐘，卻遭誤導及打壓。 圖／聯合報系資料照片
台大學生會曾在傅鐘前舉行記者會，指提案未提及傅鐘，卻遭誤導及打壓。 圖／聯合報系資料照片

台大學生代表日前在校務會議提案，建議成立「校園轉型正義小組」，調查並推動清除校園內「具威權意象」及「不義遺址」，提案最後未通過；過程中台大學生會長凃峻清多次表示，提案未提及傅鐘，卻遭誤導及打壓。但本報發現，學生會另有一件提交學生代表大會的「台大學生會促進轉型正義條例」提案，認為有威權象徵，應移除、改名或做其他處置的校園空間，就寫有傅鐘、傅園等。

經過本報查閱「國立台灣大學學生會促進轉型正義條例」，條例內容提到「以威權統治時期之校長及其他協助威權政權侵害人權之人士為名的校園空間，應予改名。」「為確立台灣社會自由民主憲政秩序、否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓，出現於校園空間中的公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之，包含但不限於傅鐘、傅園等地。」。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

台大 轉型正義 台灣大學 陳文成 促轉會

相關新聞

【官民爭彰銀1】政府砸百億搶殯葬王董事 與台新金拚經營權

經營權之戰持續15年、每3年1度的彰化銀行董事改選，即將在6月19日登場，台新金控及以財政部為首的泛公股陣營，為了爭奪經營權，交火日趨激烈。台新意在搶回彰銀經營權，公股卻有輸不得的壓力，這場國家隊VS.台新金的攻防進入蓋牌階段，結果是否變天，將影響政局與金融市場。

沒說過要動傅鐘？台大學生會草案曾點名應移除、改名

台大學生代表日前在校務會議提案，建議成立「校園轉型正義小組」，調查並推動清除校園內「具威權意象」及「不義遺址」，提案最後未通過；過程中台大學生會長凃峻清多次表示，提案未提及傅鐘，卻遭誤導及打壓。但本報發現，學生會另有一件提交學生代表大會的「台大學生會促進轉型正義條例」提案，認為有威權象徵，應移除、改名或做其他處置的校園空間，就寫有傅鐘、傅園等。

【老黨重生3】重調九二共識 國民黨要走「不統不獨第三條路」

國民黨改革委員會預計本周五（19日）召開全體會議，確定四大面項改革建議方案。其中備受矚目的兩岸論述，是否會將過去的「定海神針」九二共識進行調整，將是關鍵。據了解，在論述上，國民黨將會以「肯定九二共識的歷史事實」作為新論述；另外，也將揭櫫國民黨要走「不統不獨」、「第三條路」的未來方向。同時，論述中也將加強對中共批判的力道，力圖拋開過去「親中（共）」包袱。

國府反攻大陸「光計畫」 出自日本「白團」之手

政府遷台後，早期最具規模的反攻大陸作戰計畫，出自日本顧問白團之手，1953年白團完成代號「光計畫」的反攻大陸計畫，內容區分兩案，規模不同，甲案在福建沿海登陸，以廣州為初期目標，建立華南為光復大陸的基地。乙案規模較小，僅以登陸福建後，建立灘岸陣地為目標。

當年披露北車大廳拉紅龍 台灣看見不願面對的移工歧視

最近台鐵因為有意在疫情解封後，順勢將疫情期間禁止席座的台北車站一樓大廳永久禁坐，引發各方論戰。台北車站大廳黑白棋格上自由多元的人文風景從何時開始流動？關鍵的是在2012年台鐵的「紅龍事件」，但紅龍事件何以會成為「台北車站大廳席坐史」的一道分水嶺？

【老黨重生1】整併黃復興 國民黨史上最大組改能過關？

國民黨改革委員將在19日分別提出各組的結論，其中與兩岸提議同樣受到外界關注的「組織改造」部分，將有非常大的變動，一旦通過，將堪稱國民黨史上「幅度最大組改」，黃復興黨部將不再是特種黨部，而是轉型成「退伍軍人委員會」，成為黨內的一級單位。不過黨中央原本欲縮減一半的中常委人數，卻遭改革小組否決，而黨中央迫於壓力，也不再堅持減少中常委人數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。