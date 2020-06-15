【老黨重生3】重調九二共識 國民黨要走「不統不獨第三條路」
國民黨改革委員會預計本周五（19日）召開全體會議，確定四大面項改革建議方案。其中備受矚目的兩岸論述，是否會將過去的「定海神針」九二共識進行調整，將是關鍵。據了解，在論述上，國民黨將會以「肯定九二共識的歷史事實」作為新論述；另外，也將揭櫫國民黨要走「不統不獨」、「第三條路」的未來方向。同時，論述中也將加強對中共批判的力道，力圖拋開過去「親中（共）」包袱。
不是拋棄九二共識 而是深化、超越
國民黨人士表示，改革委員會的六次會議，每次都會討論到九二共識議題，剛開始有很多分歧，但與會者也逐漸凝聚共識，認為以現在的情況而言，必須再補強對「九二共識」的論述，也就是隨時代和民意需求進行調整。在經過多方討論下，多數與會者也都不再堅持一定要用傳統的「九二共識」作為國民黨的主要論述。
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