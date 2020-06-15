國府反攻大陸「光計畫」 出自日本「白團」之手

聯合報 / 記者高凌雲
日本中將根本博（前排左三）及部屬和國軍軍官合影，後排左二為國軍名將湯恩伯。根本博曾偷渡赴台，協助國軍將領打古寧頭戰役。 圖／元氣齋出版社提供
日本中將根本博（前排左三）及部屬和國軍軍官合影，後排左二為國軍名將湯恩伯。根本博曾偷渡赴台，協助國軍將領打古寧頭戰役。 圖／元氣齋出版社提供

政府遷台後，早期最具規模的反攻大陸作戰計畫，出自日本顧問白團之手，1953年白團完成代號「光計畫」的反攻大陸計畫，內容區分兩案，規模不同，甲案在福建沿海登陸，以廣州為初期目標，建立華南為光復大陸的基地。乙案規模較小，僅以登陸福建後，建立灘岸陣地為目標。

日軍人成搶手貨  蔣中正來台成立白團

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