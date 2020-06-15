國府反攻大陸「光計畫」 出自日本「白團」之手
政府遷台後，早期最具規模的反攻大陸作戰計畫，出自日本顧問白團之手，1953年白團完成代號「光計畫」的反攻大陸計畫，內容區分兩案，規模不同，甲案在福建沿海登陸，以廣州為初期目標，建立華南為光復大陸的基地。乙案規模較小，僅以登陸福建後，建立灘岸陣地為目標。
日軍人成搶手貨 蔣中正來台成立白團
日本軍隊從1931年九一八事變開始，積極侵略瓜分中國領土，八年抗戰勝利後的國共內戰，日本軍人反而成為搶手貨，國共內戰期間，國共雙方都利用曾經侵略中國的日本軍人互相對抗，台灣亦有殘留日軍密謀顛覆國府被破獲，美國中情局的機密檔案還認為有日本人假冒台灣人留在台灣，製造混亂。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言