當年披露北車大廳拉紅龍 台灣看見不願面對的移工歧視
最近台鐵因為有意在疫情解封後，順勢將疫情期間禁止席座的台北車站一樓大廳永久禁坐，引發各方論戰。台北車站大廳黑白棋格上自由多元的人文風景從何時開始流動？關鍵的是在2012年台鐵的「紅龍事件」，但紅龍事件何以會成為「台北車站大廳席坐史」的一道分水嶺？
開齋節移工來躲雨 旅客向車站、媒體投訴
2012年8月間，一則電視新聞引起我的注意，標題是這麼下的：「「外勞『占領』台北車站、埋鍋造飯」。原來當年的8月19日是伊斯蘭教開齋節，對穆斯林而言，如同台灣農曆新年；上萬名印尼移工湧入台北車站南廣場舉辦慶祝活動。結束後，碰上下雨，就移至車站大廳席地而坐。有部分拉行李的民眾因動線受阻，向車站及媒體投訴。
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