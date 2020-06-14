【老黨重生1】整併黃復興 國民黨史上最大組改能過關？
國民黨改革委員將在19日分別提出各組的結論，其中與兩岸提議同樣受到外界關注的「組織改造」部分，將有非常大的變動，一旦通過，將堪稱國民黨史上「幅度最大組改」，黃復興黨部將不再是特種黨部，而是轉型成「退伍軍人委員會」，成為黨內的一級單位。不過黨中央原本欲縮減一半的中常委人數，卻遭改革小組否決，而黨中央迫於壓力，也不再堅持減少中常委人數。
黨代表人數大減 主席選舉取消連署
國民黨黨內人士表示，此次組改可說所有以選舉產生的公職，都受到不同影響。其中位階最低的黨代表部分，人數將從現有的1900多人，大幅減少為1041人；其中有800多席是地方票選出的一般黨代表，100席海外黨代表，60席台商黨代表，其餘則是具有黨職的「核定黨代表」。
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