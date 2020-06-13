台大轉型正義案未過 教授：提案黑手恐是當初管中閔對手
台大學生代表今天在校務會議提案，建議成立「校園轉型正義小組」，經過長達近50分鐘的激辯，最後提案未過。9日本報獨家披露此案後，台大校友和學生會的角力暗潮洶湧，今天上午雙方各自在場外拉布條隔空交火互嗆。學生提案引來如此軒然大波，校內人士透露，背後的那隻手其實來頭不小，疑似是當初與管中閔同台競逐校長職務的台大教授私下操作。
今校務會議 109反對、24贊成提案未過
回到今天校務會議現場，上午11點20分左右，開始討論學生的「校園轉型正義小組」提案，據在場校務會議代表轉述，討論氣氛一度緊張，幾乎一面倒全反對質疑學生會提案。有教師代表質疑若成立小組，經費何來？要「轉型」的年代起訖如何決定？
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