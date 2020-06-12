從謝立功看民眾黨「用人問題」 柯文哲在下什麼棋？

民眾黨延攬曾兩度代表國民黨參選基隆市長的謝立功擔任黨秘書長，外界解讀是挖國民黨牆腳，連民眾黨內部也有質疑聲浪。民眾黨內知情人士表示，從上屆市長選舉過後，柯文哲認為民進黨對他的攻擊不留情面，柯對民進黨的「怨念」確實一直無法消除，也認為民進黨執政後，許多選前承諾的政見都跳票，應更強力監督。「罷韓」成功後，柯文哲有意爭取韓國瑜與藍營支持族群，讓他自己與民眾黨監督制衡民進黨的力量更加強大。

謝立功任秘書長 柯要他負責調和鼎鼐

柯文哲日前親自頒發民眾黨秘書長聘書給謝立功，柯文哲表示，多元開放一向是民眾黨政治主張，他用人只問能力以及適不適合現在團隊需要，「常常內部有些摩擦、不要說衝突，需要一個人做調和鼎鼐的工作」，柯文哲認為，謝立功是現階段最適合負責民眾黨調和鼎鼐工作的人。