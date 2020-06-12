【龍燦插旗2】黑函滿天飛 落選民代、黨工卡位 桃捷淪為肥貓窩？

聯合報 / 記者侯俐安
桃捷通車至今，A1（台北車站）到A12（機場第一航廈站）行車時間仍差1分鐘才能達成合約要求，至今無法驗收。圖／聯合報系資料照片。 圖／桃園捷運公司提供
桃捷通車至今，A1（台北車站）到A12（機場第一航廈站）行車時間仍差1分鐘才能達成合約要求，至今無法驗收。圖／聯合報系資料照片。 圖／桃園捷運公司提供

蔡政府四年多前上任至今，民進黨人馬不僅大舉派駐各部會，黨工以機要身分「監軍」，公務員靠攏派系也能「搭直升機」迅速升官，更在地方政府公營事業盤據要職。桃園機場捷運公司近來黑函滿天飛，指不僅落選議員出任副總經理要職，還有人月領8、9萬元高薪，實際卻是市長辦公室主任，讓升遷無門的基層不服，或是乾脆看風向選邊站。

受新冠肺炎疫情影響，桃園捷運客運量幾乎腰斬，少了入出境旅客，運量從去年平均每天7萬6610人次，下滑到幾乎每月不到4萬人，人次腰斬五成、營收更少了七成五。桃捷日前盼交通部紓困，但被交通部打槍，認為「公營事業不應該搶占資源，排擠對民營公司紓困的救命錢」，最後僅向衛福部、經濟部申請減免水電及防疫物資。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

桃捷 鄭文燦 機場捷運 何煖軒

相關新聞

謝立功還原柯文哲延攬內幕 嗆挺藍網友「以為現在農曆7月？」

曾代表國民黨兩度參選基隆市長的謝立功，跳槽台灣民眾黨出任秘書長，遭國民黨開除黨籍，謝立功的臉書也被國民黨支持者出征，批評「西瓜幫的政治人物最不可靠」、「靠不要臉吃飯天長地久」，謝立功舌戰網友，針對網友人身攻擊「你是人嗎？」謝也不客氣回嗆「當然，您以為現在是農曆7月嗎？」

【罷免野火2】高危險群陳柏惟：沒聽過鄉親要罷的聲音

「罷免指數」高居立委第二名的基進黨立委陳柏惟說，從法制面的角度來看，立委是單一選區、縣市議員是大選區，兩者制度不同，罷免的方式與效果也會不同。以立委選制來看，選民投票時是選一個「比較不討厭」的候選人，而罷免則是選一個「最討厭的人」，命題不同，投票行為自然不同。

當年蔣中正差點「被空難」摔死 開羅會議背後暗潮洶湧

抗日戰爭期間，時任中國軍事委員會委員長的蔣中正風光出席開羅會議，偕夫人蔣宋美齡與美國總統羅斯福，英國首相邱吉爾比肩而坐的畫面，是許多人對這段歷史的第一印象，但是開羅會議前後期間，蔣中正其實面臨不少凶險，盟軍中印緬戰區參謀長史迪威密謀暗殺蔣中正，重慶當局的青年將校也策畫政變，打算在昆明扣留蔣中正，逼迫他將孔祥熙、何應欽、陳立夫與陳果夫兄弟去職。

【政治誤我30年3】徐中雄重砲：國民黨不改，台灣不會好

走跳政壇30年的徐中雄，退出政治後冷眼旁觀，不改犀利的重砲本色。徐中雄說，民進黨搞民粹害慘台灣，國民黨不大破大立，遲早像恐龍般滅絕；多年來體會到的「藍綠共識（公式） 」，雙方嘴巴整天都掛著台灣，但實際上就是藍綠互看不爽，不是相罵就是互相杯葛，那有什麼福國利民的合作空間。

【龍燦插旗2】黑函滿天飛 落選民代、黨工卡位 桃捷淪為肥貓窩？

蔡政府四年多前上任至今，民進黨人馬不僅大舉派駐各部會，黨工以機要身分「監軍」，公務員靠攏派系也能「搭直升機」迅速升官，更在地方政府公營事業盤據要職。桃園機場捷運公司近來黑函滿天飛，指不僅落選議員出任副總經理要職，還有人月領8、9萬元高薪，實際卻是市長辦公室主任，讓升遷無門的基層不服，或是乾脆看風向選邊站。

【罷免野火1】指數看泛綠立委誰最危險 陳柏惟只排第2

高雄市長韓國瑜被罷免成功，若干藍營選民醞釀要對綠營民代展開「報復性罷免」，立委部分有陳柏惟，議員部分包括台北梁文傑、桃園王浩宇、高雄黃捷等都被點名。雖然門檻不高，但各選區情況不同，罷免難易也有別。本報為此以各選區罷免票數門檻和藍營在上次在此選舉的得票數，設計「罷免指數」，指數越高者越危險，而根據統計，立委部分，陳柏惟高居第二。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。