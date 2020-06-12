【龍燦插旗2】黑函滿天飛 落選民代、黨工卡位 桃捷淪為肥貓窩？
蔡政府四年多前上任至今，民進黨人馬不僅大舉派駐各部會，黨工以機要身分「監軍」，公務員靠攏派系也能「搭直升機」迅速升官，更在地方政府公營事業盤據要職。桃園機場捷運公司近來黑函滿天飛，指不僅落選議員出任副總經理要職，還有人月領8、9萬元高薪，實際卻是市長辦公室主任，讓升遷無門的基層不服，或是乾脆看風向選邊站。
受新冠肺炎疫情影響，桃園捷運客運量幾乎腰斬，少了入出境旅客，運量從去年平均每天7萬6610人次，下滑到幾乎每月不到4萬人，人次腰斬五成、營收更少了七成五。桃捷日前盼交通部紓困，但被交通部打槍，認為「公營事業不應該搶占資源，排擠對民營公司紓困的救命錢」，最後僅向衛福部、經濟部申請減免水電及防疫物資。
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