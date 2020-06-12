當年蔣中正差點「被空難」摔死 開羅會議背後暗潮洶湧

「罷免指數」高居立委第二名的基進黨立委陳柏惟說，從法制面的角度來看，立委是單一選區、縣市議員是大選區，兩者制度不同，罷免的方式與效果也會不同。以立委選制來看，選民投票時是選一個「比較不討厭」的候選人，而罷免則是選一個「最討厭的人」，命題不同，投票行為自然不同。

2020-06-11 15:24