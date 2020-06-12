當年蔣中正差點「被空難」摔死 開羅會議背後暗潮洶湧
抗日戰爭期間，時任中國軍事委員會委員長的蔣中正風光出席開羅會議，偕夫人蔣宋美齡與美國總統羅斯福，英國首相邱吉爾比肩而坐的畫面，是許多人對這段歷史的第一印象，但是開羅會議前後期間，蔣中正其實面臨不少凶險，盟軍中印緬戰區參謀長史迪威密謀暗殺蔣中正，重慶當局的青年將校也策畫政變，打算在昆明扣留蔣中正，逼迫他將孔祥熙、何應欽、陳立夫與陳果夫兄弟去職。
1943年中日戰爭險峻 史迪威密謀刺蔣
1944年是抗戰最艱險的一年，內憂外患，日軍在這場失敗的政變後不久，發動猛烈攻勢，美方也施壓國民政府，必須與中共合作，1943年下半年，與蔣中正關係惡劣的史迪威，不服從蔣中正指揮密謀暗殺，推動與中共合作抗日。
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