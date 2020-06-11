【罷免野火1】指數看泛綠立委誰最危險 陳柏惟只排第2

聯合報 / 記者李光儀
被鎖定罷免的台灣基進立委陳柏惟。圖／聯合報系資料照片
被鎖定罷免的台灣基進立委陳柏惟。圖／聯合報系資料照片

高雄市長韓國瑜被罷免成功，若干藍營選民醞釀要對綠營民代展開「報復性罷免」，立委部分有陳柏惟，議員部分包括台北梁文傑、桃園王浩宇、高雄黃捷等都被點名。雖然門檻不高，但各選區情況不同，罷免難易也有別。本報為此以各選區罷免票數門檻和藍營在上次在此選舉的得票數，設計「罷免指數」，指數越高者越危險，而根據統計，立委部分，陳柏惟高居第二。

罷免指數 用門檻與藍營得票計算

此一「罷免指數」的設計，純粹是從各選區的罷免門檻和藍營得票計算，是以該選區罷免門檻票數為分母，藍營候選人在選舉中所得票數總和為分子。如台中市第二選區，經計算上次立委選舉選民數後，罷免票數的門檻為72781票，而在該次選舉中，國民黨提名的顏寬恒得票數為107766票，以107766除以72781，得出罷免指數為1.48的結論，也就是「在上次選舉中，藍營得票為罷免門檻的1.48倍」。

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