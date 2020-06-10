國門沒開做虛功？海聯會竟主打防疫向海外招生

聯合報 / 記者馮靖惠
海外聯合招生會近年積極經營網站，希望可以以廣告行銷策略爭取海外僑生赴台升學。記者馮靖惠／翻攝
海外聯合招生會近年積極經營網站，希望可以以廣告行銷策略爭取海外僑生赴台升學。記者馮靖惠／翻攝

響應政府「Taiwan Can Help」政策，海外聯合招生會（簡稱海聯會）5月26日發函大專校院，要學校提供新冠肺炎疫情相關研發成果及創新措施，在海聯會官網及全新行銷網站設置「Taiwan Can Help ,Universities Can Help」防疫專題，作為充實海外招生宣傳亮點。學者表示，此公文凸顯台灣官僚體制上下交相賊後的虛假與空洞，根本只是「做做虛功」；陸生則說，根本畫錯重點，「現在我們連台灣都進不去」。

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