國門沒開做虛功？海聯會竟主打防疫向海外招生

響應政府「Taiwan Can Help」政策,海外聯合招生會(簡稱海聯會)5月26日發函大專校院,要學校提供新冠肺炎疫情相關研發成果及創新措施,在海聯會官網及全新行銷網站設置「Taiwan Can Help ,Universities Can Help」防疫專題,作為充實海外招生宣傳亮點。學者表示,此公文凸顯台灣官僚體制上下交相賊後的虛假與空洞,根本只是「做做虛功」;陸生則說,根本畫錯重點,「現在我們連台灣都進不去」。

實踐校長:海聯會確實多少帶有官方色彩

實踐大學校長陳振貴說,海聯會雖不是官方單位,但因長期由國立暨南大學主事,海外看待海聯會,幾乎代表我國教育部及僑委會,「確實多少帶有官方色彩。」海聯會副總幹事李信表示,海聯會是依據大學法由各大學共同組成。教育部因僑教政策及高等教育國際化目標,每年皆有補助部分海聯會經費部分經費也來自教育部。