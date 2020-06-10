國門沒開做虛功？海聯會竟主打防疫向海外招生

響應政府「Taiwan Can Help」政策，海外聯合招生會（簡稱海聯會）5月26日發函大專校院，要學校提供新冠肺炎疫情相關研發成果及創新措施，在海聯會官網及全新行銷網站設置「Taiwan Can Help ,Universities Can Help」防疫專題，作為充實海外招生宣傳亮點。學者表示，此公文凸顯台灣官僚體制上下交相賊後的虛假與空洞，根本只是「做做虛功」；陸生則說，根本畫錯重點，「現在我們連台灣都進不去」。

實踐校長：海聯會確實多少帶有官方色彩

實踐大學校長陳振貴說，海聯會雖不是官方單位，但因長期由國立暨南大學主事，海外看待海聯會，幾乎代表我國教育部及僑委會，「確實多少帶有官方色彩。」海聯會副總幹事李信表示，海聯會是依據大學法由各大學共同組成。教育部因僑教政策及高等教育國際化目標，每年皆有補助部分海聯會經費部分經費也來自教育部。