台大學生籲設校園「促轉會」 教授憂成校園錦衣衞

聯合報 / 記者馮靖惠
台大校務會議學生代表擬提案，建議成立「校園轉型正義小組」，處理校園空間與威權地景轉型、校史重構與檢討等，引發校內正反意見。圖／聯合報系資料照片
台大校務會議學生代表擬提案，建議成立「校園轉型正義小組」，處理校園空間與威權地景轉型、校史重構與檢討等，引發校內正反意見。圖／聯合報系資料照片

台灣大學周六將舉行校務會議，學生代表擬提案，建議成立「校園轉型正義小組」，處理校園空間與威權地景轉型、校史重構與檢討等，主張促進轉型正義、去威權化、民主深化。台大學生會認為，包含紀念台大前校長傅斯年的「傅鐘」等，都需要被重構歷史，盼能打破「傅斯年神話」。

學生代表在提案中提到，轉型正義攸關台灣民主鞏固、建立長期社會和平穩定及實現公平正義的當務之急。台大雖不是政府機關，但作為全國第一學府，自當負起社會責任，主動揭露、面對、承擔與檢討違反自由民主憲政秩序的歷史，完善校史內容、教育與重新記憶。

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