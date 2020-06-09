台大學生籲設校園「促轉會」 教授憂成校園錦衣衞
台灣大學周六將舉行校務會議，學生代表擬提案，建議成立「校園轉型正義小組」，處理校園空間與威權地景轉型、校史重構與檢討等，主張促進轉型正義、去威權化、民主深化。台大學生會認為，包含紀念台大前校長傅斯年的「傅鐘」等，都需要被重構歷史，盼能打破「傅斯年神話」。
學生代表在提案中提到，轉型正義攸關台灣民主鞏固、建立長期社會和平穩定及實現公平正義的當務之急。台大雖不是政府機關，但作為全國第一學府，自當負起社會責任，主動揭露、面對、承擔與檢討違反自由民主憲政秩序的歷史，完善校史內容、教育與重新記憶。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言