台大學生籲設校園「促轉會」 教授憂成校園錦衣衞

朱高正在1980年代後期至1990年代初期，曾經叱吒政壇，他不只研究康德超驗哲學，對於兩岸關係發展，更有他獨特的看法。朱高正說，當年李登輝擔任總統時，打算成立陸委會，那時李登輝請黃昆輝傳話，詢問他有無意願擔任首任陸委會主委，但是他婉拒了，過了幾天之後，就由黃昆輝接任陸委會主委。

2020-06-08 15:00