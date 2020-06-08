【民主老戰艦1】走過罹癌、喪子 朱高正：現在在野黨都是乖乖牌

聯合報 / 記者高凌雲
朱高正罹患大腸癌，又逢喪子之痛，朱高正不捨兒子，但他說難過一下子就好了。 攝影／記者高凌雲
朱高正罹患大腸癌，又逢喪子之痛，朱高正不捨兒子，但他說難過一下子就好了。 攝影／記者高凌雲

已經沉潛多時的前立委朱高正，近日因為喪子官司再度成為媒體焦點。朱高正已經與癌症病魔鬥爭4、5年，正在醫院接受大腸癌治療，病情穩定。1980年代後期，朱高正以民進黨立委身分，在立法院衝撞萬年國會體制，一時蔚為風潮，帶動民主改革，他的激烈抗爭作風，讓他獲得民主戰艦的稱號。如今戰艦雖已老，但彷彿還聽得到馬達轟轟作響聲。

衝撞萬年國會 是為改變中國

朱高正的癌細胞經過化療與熱療後，目前療效不錯。朱高正抱持著樂觀的心情，他說，這一年多幾乎都在醫院度過，以前民進黨的老朋友尤清，許信良都來探視過他，吳敦義也約他到陸軍聯誼廳吃飯，但是他住院治療，不方便離開醫院，吳敦義行事謹小慎微，結果把國民黨搞成這樣，他對吳敦義很不捨。

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