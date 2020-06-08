【民主老戰艦1】走過罹癌、喪子 朱高正：現在在野黨都是乖乖牌

已經沉潛多時的前立委朱高正，近日因為喪子官司再度成為媒體焦點。朱高正已經與癌症病魔鬥爭4、5年，正在醫院接受大腸癌治療，病情穩定。1980年代後期，朱高正以民進黨立委身分，在立法院衝撞萬年國會體制，一時蔚為風潮，帶動民主改革，他的激烈抗爭作風，讓他獲得民主戰艦的稱號。如今戰艦雖已老，但彷彿還聽得到馬達轟轟作響聲。

2020-06-08 12:28