苗栗縣長怒批人事關說 警界故事才多到講不完

苗栗縣政府科長出缺，許多人透過民代推薦，讓縣長徐耀昌不勝困擾，不得不公開呼籲別再找特定人士請託關心人事案。其實，許多政府單位或機關團體或多或少都曾發生類似事件，警界從一線四星到三線三星的職務也總有人舉薦，近來內政部長徐國勇與警政署長陳家欽出現矛盾，據傳也是對於中高階警察人事看法歧異所造成的。

比工作表現 更看推薦人「手臂粗細」

警察在公務體系中職等不高，但因具執法權，從一線四星的巡佐、小隊長到三線三星的六都警察局長，總有來自公務體系、民意代表、商界或地方人士舉薦訊息，最後哪位出線？主要比過去工作表現（資積計分），但往往也要看推薦人「手臂粗細」。