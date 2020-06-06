總統敗選後韓國瑜本想辭市長 因一念頭戰到最後

罷韓過關，高雄市長韓國瑜成為台灣自治史上首位被罷免的市長。據了解，總統大選敗選後，韓國瑜原本打算在過年後恢復上班第一天，就向高雄市民請辭市長，但是最後因為一個決定，韓國瑜選擇正面迎戰罷韓團體，無奈戰到最後一刻，仍無法挽回高雄人的心。

動念辭市長 因憂心「黑韓延長戰」

知情人士透露，韓國瑜當時決定請辭市長，是知道罷韓團體和藏身幕後的民進黨絕不罷休，在高雄市執政的每一天，都會被干擾，罷韓發起人尹立不會放過他，媒體資源又掌握在中央執政的民進黨手上，如果繼續當市長，一定繼續被凌虐、被網軍攻擊抹黑，家庭也早已遍體鱗傷，根本就是總統大選的「黑韓延長戰」。