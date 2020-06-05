來台難！境外生求學夢 被「國安」卡關

勞保年金改革重擔誰來扛？參與民進黨智庫會議的學者專家認為，勞保年改需要一個有溫度的指揮官，衛福部長陳時中是繼前副總統陳建仁之後，適合挑起救勞保和健保重擔的人，應由他升任副閣揆並兼勞保年改與健保改革召集人。高層觀察社會氣氛，也把陳時中考慮為挑起勞保和健保改革的可能主將之一。不過，罷韓結果未定，以及疫情後續發展，均牽動未來人事布局。

2020-06-03 15:15