來台難！境外生求學夢 被「國安」卡關

聯合報 / 記者馮靖惠
行政院前天召開跨部會會議，開放境外生返台期程暫緩，據與會官員表示，有部分與會者提出「國安」考量，認為不宜開放。 圖／聯合報系資料照片
行政院前天召開跨部會會議，開放境外生返台期程暫緩，據與會官員表示，有部分與會者提出「國安」考量，認為不宜開放。 圖／聯合報系資料照片

行政院前天召開跨部會會議，開放境外生返台期程暫緩，等全球疫情更趨緩後再檢討。本報獨家掌握，據與會官員表示，教育部提出的分批開放來台，在3日的跨部會會議中，各部會基本上都覺得可行，僅提供一些技術上指示；但有部分與會者提出「國安」考量，認為不宜開放，卡關點包括「放誰進來」、「怎麼放」、「一次放多少」等，導致無法達成開放決議。

放誰來？放多少？部分官員不贊同解封

教育部原先規畫，採少量、分階段開放，開放順序則是設定「疫情輕微國家、學位生」優先。據出席跨部會會議的官員表示，教育部規畫的方案和流程，會議中多數部會代表的都認為可行，覺得可以分階段開放。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

教育部 疫情 國安 陸生 境外生

相關新聞

【政治誤我30年3】徐中雄重砲：國民黨不改，台灣不會好

走跳政壇30年的徐中雄，退出政治後冷眼旁觀，不改犀利的重砲本色。徐中雄說，民進黨搞民粹害慘台灣，國民黨不大破大立，遲早像恐龍般滅絕；多年來體會到的「藍綠共識（公式） 」，雙方嘴巴整天都掛著台灣，但實際上就是藍綠互看不爽，不是相罵就是互相杯葛，那有什麼福國利民的合作空間。

來台難！境外生求學夢 被「國安」卡關

行政院前天召開跨部會會議，開放境外生返台期程暫緩，等全球疫情更趨緩後再檢討。本報獨家掌握，據與會官員表示，教育部提出的分批開放來台，在3日的跨部會會議中，各部會基本上都覺得可行，僅提供一些技術上指示；但有部分與會者提出「國安」考量，認為不宜開放，卡關點包括「放誰進來」、「怎麼放」、「一次放多少」等，導致無法達成開放決議。

【龍燦插旗1】力抗龍團隊寄生交部 蘇貞昌再出手擋獨董

蔡英文總統連任，閣揆蘇貞昌續任，內閣人事僅小幅異動，留任的閣員也陸續布局人事，交通事業成為各方人馬插旗重點，相較有些局處直接安排黨工任機要職，交通部長林佳龍在中華郵政、台灣高鐵、台灣觀光協會及觀光局也陸續有「龍團隊」人馬進駐。

陳誠夫婦若遷葬大陸 恐葬南京非故鄉浙江青田

已故前副總統陳誠1965年3月5日病逝後，下葬當時台北縣泰山，1990年代由陳誠長子陳履安遷葬高雄縣佛光山，數年前再遷回新北市三峽，陳家後人有意將陳誠夫婦遷回大陸安葬，並與大陸當局協商，據親近陳家人士說，陳誠夫婦遷葬大陸，因為目前客觀條件還不成熟，不會立刻進行，但如果遷葬大陸，應是安排在安葬南京，而不是浙江青田。

陸委會一項數字 讓滯陸「小明們」回不了台灣

對於「小明」們至今無法回台，陸委會副主委邱垂正今受訪表示，疫情指揮中心裡頭有1個境外管制組，陸委會也派員參加，對於「小明」們的返台事宜，一直在認真的討論，如果有解禁的可能時，「小明」們將被列為優先考量的群體。

【勞保黑洞2】誰當勞保年改指揮官 「需有溫度的陳時中」

勞保年金改革重擔誰來扛？參與民進黨智庫會議的學者專家認為，勞保年改需要一個有溫度的指揮官，衛福部長陳時中是繼前副總統陳建仁之後，適合挑起救勞保和健保重擔的人，應由他升任副閣揆並兼勞保年改與健保改革召集人。高層觀察社會氣氛，也把陳時中考慮為挑起勞保和健保改革的可能主將之一。不過，罷韓結果未定，以及疫情後續發展，均牽動未來人事布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。