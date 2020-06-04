陳誠夫婦若遷葬大陸 恐葬南京非故鄉浙江青田

已故前副總統陳誠1965年3月5日病逝後，下葬當時台北縣泰山，1990年代由陳誠長子陳履安遷葬高雄縣佛光山，數年前再遷回新北市三峽，陳家後人有意將陳誠夫婦遷回大陸安葬，並與大陸當局協商，據親近陳家人士說，陳誠夫婦遷葬大陸，因為目前客觀條件還不成熟，不會立刻進行，但如果遷葬大陸，應是安排在安葬南京，而不是浙江青田。

陳誠受蔣中正信賴 曾推三七五減租

陳誠是中華民國行憲後第二任副總統，也是在台由國民大會選出的第一位副總統，陳誠深受蔣中正總統信賴，國共內戰期間，陳誠來台接任二二八事件後的第二任台灣省主席，推動三七五減租土地改革。陳誠同時兼任東南軍政長官，負責大陸東南與台灣軍事防衛。