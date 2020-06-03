孩子滯陸分離4個月 「小明」媽媽自責沒拿到台灣身分證

聯合報 / 記者黃國樑
陸配子女入境政策一度開放又急轉彎，至今仍有不少陸配與子女滯留大陸、或骨肉分離，圖為情境照，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片
陸配子女入境政策一度開放又急轉彎，至今仍有不少陸配與子女滯留大陸、或骨肉分離，圖為情境照，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片

台灣超過50天沒有本土新冠病毒確診個案，口罩禁令都解封了，中國大陸也早就復工復產，連武漢都已解封快2個月，可是有一群人卻一直無法回家。他們就是陸委會主委陳明通口中的「小明」們，他們的媽媽這幾個月心力交瘁，備嘗骨肉分離的痛苦，她們痴痴等著，4個月前曾遭到的誤解能夠化解，讓她們的孩子早日回家。

2月初湖北疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心宣布自2月6日起有中港澳旅遊史者，回台需居家檢疫，中國各省市大陸人士暫緩入境。這一刀切的政策，將一群早已形同台灣人的孩子留在了大陸。陸委會發現了這個弊端，跟各部會與指揮中心磋商後，2月11日發了一封新聞稿，決定讓這群孩子在2月12日零時可以回台。

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