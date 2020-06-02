【勞保黑洞1】3年內面臨勞工擠兌 蔡英文趕拆未爆彈

「明明知道可能有被傳染的危險，你會去做嗎？但他們為了要治療我、幫助我，卻必須接觸我……」台灣第一例新冠肺炎確診個案是住南部的50多歲女性，出院時淚謝醫護冒著風險照顧她。衛福部桃園醫院及新屋分院的這群負壓病房天使，因離機場近，幾乎所有「境外確診」的病例都往這裡送，除了照顧病患的壓力，當護理師也發燒時，團隊差點讓壓力破表。

2020-05-31 10:25