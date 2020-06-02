【勞保黑洞1】3年內面臨勞工擠兌 蔡英文趕拆未爆彈
後蔡英文時代初展開，挑戰接踵而至，疫後經濟待復甦、企業勞工待紓困，更大的危機也迫在眉睫──勞保年金破產可能提前來臨。知情人士透露，早在蔡英文總統連任之前，民進黨智庫已經密集開了多次會議，會中評估，2026年勞保基金破產已可預見，而且因為過去的估算過於樂觀，破產大限還可能再提前，勞保在2023年、蔡任內就會面臨提前擠兌潮，勞保年金改革已是勢在必行，設定在明年上半年完成是最好的時間。
勞保年金改革當初沒做 現在已後悔
勞保年金的難關就在眼前，預估2023年可能發生的勞工擠兌潮，距離現在只剩下2年多的時間，若蔡總統不痛下決斷，燙手山芋留給下一任，屆時將是動搖國本，蔡總統2016年推動軍公教年金改革時宣示「現在不做，馬上就會後悔。」當時政府改了軍公教的年金制度，對於最快面臨破產的勞保年金，卻擱置一旁。
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