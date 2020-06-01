【政治誤我30年3】徐中雄重砲：國民黨不改，台灣不會好

走跳政壇30年的徐中雄，退出政治後冷眼旁觀，不改犀利的重砲本色。徐中雄說，民進黨搞民粹害慘台灣，國民黨不大破大立，遲早像恐龍般滅絕；多年來體會到的「藍綠共識（公式） 」，雙方嘴巴整天都掛著台灣，但實際上就是藍綠互看不爽，不是相罵就是互相杯葛，那有什麼福國利民的合作空間。

膩了政治 「太多人以為為惡不被人知」

徐中雄說，離開行政院的那天，就可以把過去的事都忘記了，「對我來說人生永遠不會有終點，隨時都應該準備好重新開始，接近30年的政治生涯，夠了！」他覺得政治很膩，從過去到現在太多政客不講真話，如果不是自己愚蠢，就是把民眾當成笨蛋來愚弄；政治是「必要之惡」，但太多政治人物為一己之私，以為為惡不被人知就不算惡般的欺騙社會大眾。