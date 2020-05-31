【政治誤我30年2】看見牙醫看板氣炸 徐中雄到偏鄉開專車接送診所

聯合報 / 記者洪敬浤
退出政壇的徐中雄在東勢開設連鎖牙醫診所，還以特斯拉電動車免費接駁。 圖／徐中雄提供
退出政壇的徐中雄在東勢開設連鎖牙醫診所，還以特斯拉電動車免費接駁。 圖／徐中雄提供

「開一家公司是當董事長，開兩家就能當總裁。」退出政壇的徐中雄投身輔具界，開公司打造精品等級的拐杖，去年更進軍醫界，在台中新社、東勢開連鎖牙醫診所，正式躋身「總裁」行列。徐中雄說，他在偏鄉打造五星級診所，買特斯拉免費接送病人，固然是為了兩個牙醫師兒子，但起心動念是看見偏鄉令人心酸的窘境。

看牙醫要跑10公里 決定在偏鄉開業

「徐總裁」砸錢到偏鄉開牙醫診所，所為何來？徐中雄說，退休後有天到新社，半路看到牙醫診所的廣告看板，他一看氣炸了，竟然是10多公里外、遠在太平區的牙醫診所來打廣告拉客人，他一查發現新社當地醫療資源不足，連一間牙醫診所都沒有，評估後決定進軍偏鄉開診所，順便請兩個牙醫的兒子回台中開業。

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