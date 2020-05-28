回應香港國安法 我將修港澳條例細則助港人

蔡英文總統昨主動表示，將由行政院對香港局勢組成專案小組，提出「人道救援行動方案」，對此，陸委會副主委邱垂正接受記者訪問，被問到此一「人道救援行動方案」是否有法律依據時透露，陸委會將就港澳關係條例第18條，研修港澳關係條例施行細則，明定政府可以採取的相關救援措施。

依港澳條例制定 沒有難民法之名的難民法

邱垂正透露，由於香港居民並不適用難民法，相關的救援行動將依據港澳條例第18條的授權，在施行細則中予以明定。施行細則對於應予救援的對象如何「認定」，亦即其認定的標準，以及認定之後如何予以收容、「庇護」，以及未來是否取得居留身分等，都將有明確的規範。