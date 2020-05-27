【抗疫英雄4】分秒攸關生命 第一線醫檢師與疫情賽跑
醫檢師隱身檢驗室，鮮少被外界關注，卻是偵測病毒、對抗疫情的第一線戰場。3月新冠肺炎疫情緊張，國內首度出現安養機構的護理師確診，差點成為疫情破口，疫情指揮中心漏夜展開疫調、採檢，最忙的就是醫檢師。衛福部桃園醫院檢驗科主任張百齡回憶當時與時間賽跑，像出緊急任務，團隊不到4小時就完成任務，幸好都是陰性反應。
這起護理師確診個案是案156，20多歲，在桃園某長照機構服務。3月12日她自覺發燒但未就醫，16日就醫後返家，20日確診，住院9天「三採陰」出院；不過，她任職機構住的多屬於抵抗力較差的高齡者，擔心引發群聚感染風險。
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