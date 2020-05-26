黨部勢力直通部會 民進黨大舉派駐「監軍」機要
民進黨不只紓困錢權一把抓，早從4年前蔡政府上台後，民進黨部人馬便大舉派駐各部會，這些以機要身分任職的黨工「監軍」政策、經手重大政策，以及對高層溝通，扮演直通府院黨的雷達，也把黨部勢力延伸到部會，讓執政力量繼續茁壯。有些「位不高但權很重」，動輒指揮司、處、局、署，有人還跨越兩任部長，堪稱「久任機要」。
林世奇督軍農委會 人事、網宣都有著墨
曾擔任民進黨組織部副主任的林世奇，2017年隨農委會前主委林聰賢從宜蘭轉任主委辦公室主任，前年底林聰賢下台後，現在續任農委會主委陳吉仲辦公室主任。林世奇曾在宜蘭縣府、羅東鎮公所服務，也曾代表民進黨參選羅東鎮長，農委會內部被歸為「宜蘭幫」。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言