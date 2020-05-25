兩篇報導惹怒民進黨高層？豐年社再爆違法任用爭議
2年前違法要求前社長汪文豪去職的豐年社，台灣高等法院日前剛判決豐年社敗訴確定，應賠償汪14萬8千元；豐年社今年2月底人事改組，不料仍頻生爭議。首先是社長梁鴻彬疑似反章程自行決定高薪聘任「主筆」，引發內部反彈；520當天，豐年社旗下刊物又以「消失的國宴」和專訪國民黨雲林縣長張麗善的丈夫、全國農會總幹事張永成的專訪兩篇文章，令民進黨高層十分不滿。一場茶壺內的風暴，即將展開。
汪文豪「被辭職」怒告 豐年社踢鐵板
1951年就成立的豐年社，是由農委會捐助成立的財團法人，迄今已經將近70年歷史。先後發行過「豐年」、「鄉間小路」等刊物；2016年成立「農傳媒」和2017年「Young農通訊」，是國內少數專注於農業的刊物與網路平台。
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