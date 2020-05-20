【外籍生又淪學工1】來台念企管、餐旅 卻變冷凍廠剝雞皮

聯合報 / 記者馮靖惠
明道大學2018年招收近50名史瓦帝尼學生，如今卻爆出學工案，圖為明道大學史瓦帝尼學生，非新聞當事人。圖／翻攝自明道大學網站
明道大學2018年招收近50名史瓦帝尼學生，如今卻爆出學工案，圖為明道大學史瓦帝尼學生，非新聞當事人。圖／翻攝自明道大學網站

又傳外籍生學工案。本報獨家掌握，明道大學2018年招收近50名史瓦帝尼學生，他們懷抱留學夢來台就讀企管系、餐旅系，日前卻傳出被派到低於攝氏10度的冷凍廠內剝雞皮，在台遭遇幾乎是康寧大學斯里蘭卡學生的翻版。教育部也著手調查，發現校方以「實習」名義違法讓史國學生大一到校外工作，且超過每周合法打工時數20小時，教育部已命該校110學年度起不得招收外國學生。

明道大學：目前已無史國生工廠實習

明道校方回應，目前史國生已沒有在食品工廠等實習，校方也持續協助學生找尋合法工讀機會，並提供史國學生學雜費減免或工讀機會等安心就學方案

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