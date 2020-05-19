顧立雄掌國安會是明升暗凍？ 李大維難甩藍男標籤「被堅辭」

國安人事底定，國安會秘書長爆出大黑馬，由金管會主委顧立雄接任，跌破眾人眼鏡。不過，金融圈傳出訊息，指顧是「明升暗凍」，關鍵並非媒體所稱「顧立雄和蘇貞昌大吵一架」，而是顧立雄是金管業務的門外漢，只有限縮沒有開放，業界的不滿已達天聽，但顧是「國王人馬」，深受蔡總統厚愛，所以安排到國安會。政壇人士分析，此安排也顯現，蔡政府的國安會，已全部都是血統純正的「自己人」。

2020-05-19 12:26