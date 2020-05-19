顧立雄掌國安會是明升暗凍？ 李大維難甩藍男標籤「被堅辭」

聯合報 / 記者陳洛薇
金管會主委顧立雄確定接掌國安會，跌破眾人眼鏡。不過金融圈傳出訊息，指顧是「明升暗凍」。 圖／聯合報系資料照片
金管會主委顧立雄確定接掌國安會，跌破眾人眼鏡。不過金融圈傳出訊息，指顧是「明升暗凍」。 圖／聯合報系資料照片

國安人事底定，國安會秘書長爆出大黑馬，由金管會主委顧立雄接任，跌破眾人眼鏡。不過，金融圈傳出訊息，指顧是「明升暗凍」，關鍵並非媒體所稱「顧立雄和蘇貞昌大吵一架」，而是顧立雄是金管業務的門外漢，只有限縮沒有開放，業界的不滿已達天聽，但顧是「國王人馬」，深受蔡總統厚愛，所以安排到國安會。政壇人士分析，此安排也顯現，蔡政府的國安會，已全部都是血統純正的「自己人」。

蔡政府盼顧立雄 成紅色勢力防火牆

國安會秘書長是總統的國安最高幕僚長，顧立雄能否擔此重任，外界很多懷疑，顧立雄自己也遲疑，但透露是「總統堅持」。從另一方面來看，當前兩岸關係已無法回頭，未來四年，北京勢必加大對台施壓，祭出各項緊縮政策，蔡總統強調「台灣價值」，當然不會受中國大陸要脅，因應兩岸法律戰、經濟戰，蔡政府要築起反紅色滲透防線，把顧立雄擺上國安會秘書長的位子，賦予其盤點兩岸法規、反滲透強化國安、防範境外敵對勢力的重要任務，用意不言而喻，國安會未來承總統指示的政策方針相當明確。

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