【教師暗黑交易2】介聘偷渡問題師 校長像玩「抽鬼牌」

目前教師介聘制度最大的問題是「學校最怕遇到壞蘋果。」教團和校長表示，有學校會利用介聘的方式，將不適任教師轉介至他校，如果對方學校察覺而導致教評會拒絕，將影響其他教師的調動；但也有校長坦言，每年教師介聘時，「校長們的心都七上八下」，就怕這些「地雷老師」填入學校。

沒人想當壞人 最後受害是無辜師生

某老師教學行為失當，可能涉及「教學不力或不能勝任工作有具體事實」，但處理不適任教師很棘手，且沒人願意當「壞人」，校方往往可能息事寧人，不啟動不適任教師淘汰機制，有的乾脆讓「問題教師」參加跨縣市介聘轉校，若對方學校有察覺就會「退貨」，但也會連帶影響其他教師介聘，無法正常調動。最後倒楣的仍是信賴政府介聘制度的無辜教師和學生。