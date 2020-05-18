【教師暗黑交易1】介聘靠運氣人品？ 不如百萬紅包有效

聯合報 / 記者馮靖惠
每年五月介聘是許多老師返鄉服務的唯一途徑，許多老師早早尋覓可以互調的老師，就是為了能夠順利介聘到離家近的學校。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
每年五月介聘是許多老師返鄉服務的唯一途徑，許多老師早早尋覓可以互調的老師，就是為了能夠順利介聘到離家近的學校。圖為示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

每年五月的介聘是許多老師返鄉服務的唯一途徑，許多老師早早尋覓可以互調的老師，就是為了能夠順利介聘到離家近的學校，但最近兩年的國中教師介聘成功率都僅20%左右，PTT成為最熱門的「互調媒合」平台，讓老師「找對象」，也讓介聘出現了「黑暗交易」，一個職缺要價30萬至100萬元不等。

少子化下需求變少 教師介聘變困難

在教師缺額尚多的年代，就有不少教師透過「介聘制度」回到家鄉或原生活圈任教，但卻一年難過一年。但受到少子女化影響，教師缺額日益減少，許多縣市已多年未辦教師甄試，現職教師想要返鄉服務，只能透過介聘途徑。然而，要一次請調成功非常困難，很多老師必須年年填志願，教師如願達成介聘的機會也越來越低。

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