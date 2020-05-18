【教師暗黑交易1】介聘靠運氣人品？ 不如百萬紅包有效

新冠肺炎爆發初期，大陸武漢封城隔離，滯留當地的國人得透過包機才能返台。參與第二批武漢包機專機任務的衛福部嘉義醫院院長黃元德，接獲徵召時家人勸他「都當到院長了，指派別人去吧！」，但他認為「這是做醫師的任務」。歷經10多小時將同胞接回，雙手、臉頰還因防護裝備浮腫、出現壓痕，他說「這是從醫30年最難忘的一天」。

2020-05-17 09:42