【抗疫英雄2】他參與武漢包機 家人勸：都當院長了，別去吧

聯合報 / 記者陳雅玲
衛福部嘉義醫院長黃元德是第二批武漢包機任務的醫療團成員，回想當時歷經10幾個小時的波折，脫下防護衣、手套後，雙手都已腫脹。 記者陳雅玲／攝影
衛福部嘉義醫院長黃元德是第二批武漢包機任務的醫療團成員，回想當時歷經10幾個小時的波折，脫下防護衣、手套後，雙手都已腫脹。 記者陳雅玲／攝影

新冠肺炎爆發初期，大陸武漢封城隔離，滯留當地的國人得透過包機才能返台。參與第二批武漢包機專機任務的衛福部嘉義醫院院長黃元德，接獲徵召時家人勸他「都當到院長了，指派別人去吧！」，但他認為「這是做醫師的任務」。歷經10多小時將同胞接回，雙手、臉頰還因防護裝備浮腫、出現壓痕，他說「這是從醫30年最難忘的一天」。

接到衛福部徵詢 黃元德決定帶頭示範

第二批武漢包機迄今已2個多月，對黃元德而言，接機當天仍歷歷在目。黃元德說，出發前幾天接到衛福部徵詢「誰可以在飛機上接生？」有的醫師回說「忙」、有的感冒。黃元德曾在救護車上接生，也曾在產婦家中馬桶撈出新生兒，又有婦產科、急診專業，自認身為院長更應該帶頭示範，於是接任這項重任。

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