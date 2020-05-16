【水利風暴2】颱風季將至 被失業掌水工憂「誰去關水門」
「需要這麼急、這麼狠嗎？」行政院才對農民紓困，且正值汛期，今年首個颱風「黃蜂」逐漸接近。雲林農田水利會代理會長洪國浩對百餘名掌水工揮出第一刀，全數解雇。張姓掌水工無奈地說，把掌水工作交給工作站人員，看似節省人力和公帑，其實只省了小錢，還會把事情搞砸，一旦像颱風夜有臨時緊急狀況，恐怕錯失防災關鍵時間。
張姓掌水工說，雲林掌水工有一百多人，54個工作站各配置1到3名掌水工，各工作站正式職員有4到10人。解雇掌水工後，工作全落到職員身上，可精簡人力、節省人事成本，「問題是，掌水工的工作，職員做得了嗎？」
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