【水利風暴1】忽解雇百名掌水工 雲林水利會被批「黑白來」

聯合報 / 記者陳雅玲鄭朝陽
雲林農田水利會代理會長洪國浩日前以工作性質重複、節省人事成本為由，解雇100多名掌水工。圖為嘉南農田水利會掌水工。圖／嘉南農田水利會提供
雲林農田水利會代理會長洪國浩日前以工作性質重複、節省人事成本為由，解雇100多名掌水工。圖為嘉南農田水利會掌水工。圖／嘉南農田水利會提供

全國農田水利會即將在10月改制，會長將改官派，相關修法爭議未休。雲林農田水利會代理會長洪國浩卻已在日前開出第一槍，以工作性質重複、節省人事成本為由，解雇100多名負責巡水路、調配灌溉用水的掌水工，因正值疫情紓困期間時機敏感，引起地方政壇震撼、議論紛紛。

雲林縣長張麗善、綠議員 都批水利會

國民黨立委、前雲林農田水利會長林文瑞得知掌水工被解雇，批評洪國浩「黑白舞」（亂來），替掌水工抱不平；雲林縣長張麗善也表示，這都是因為水利會要改制，為所欲為的做法。就連民進黨籍的雲林縣議員邱世文也批評「這個時間點不宜」。

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