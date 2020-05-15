蘇貞昌昨找徐國勇談心40分鐘 「我們個性都很衝」

行政院長蘇貞昌昨天率內閣總辭後，隨即展開「蘇內閣3.0」的人事布局，敲定首波財經內閣人事後，蘇揆昨天下午直到晚上也個別約談部會閣員。目前確定內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、教育部長潘文忠等部會首長都留任。即使之前曾對移送警政署長事件不悅，但蘇揆對徐國勇勇於任事仍相當肯定，還說蘇內閣中兩人認識最久，革命情感深厚。

蘇貞昌昨一整天個別約詢幾位現任部長，氣氛相當愉快，且都是深入溝通，並正式徵詢留任意願。獲留任的首長，都是防疫表現優異，他們在蘇揆率領下共同築起防疫陣線，也讓蔡總統相當放心，並請蘇揆繼續留任，還盛讚蘇揆是防疫有功的「護國院長」。