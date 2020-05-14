教甄分數變變變 校方認「行政瑕疵」...恐涉偽造文書
台北市立萬芳高中教師甄選爭議如滾雪球般擴大，從口試分數疑雲，今天更傳出應試教師的原始分數和最後查到的分數不同。萬芳高中表示，校方會對一切「行政瑕疵」負起責任。北市教育局則說，如果當初學校認為有必要統一調整分數，一定要找當初的口試和試教委員、教評會委員等討論，若未經討論就更改成績，可能涉及偽造文書等刑法上的責任。
萬芳高中日前舉辦教師徵選，180人中有9人進入複試，甄選結果竟從缺。本報追查發現，正取的A師和備一的B師，總分只差一點多分，但A師口試成績比B師高出16分之多，才讓教評會覺得分數「怪怪的」。
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