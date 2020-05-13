【愛憎侯友宜2】侯行事撲朔迷離 國民黨也摸不清他心底

新北市長侯友宜近來因紓困送件案，遭民進黨網軍圍剿，儼然已成綠營最大假想敵。不過面對這種情況，國民黨五味雜陳，因為侯友宜有意識地與國民黨保持距離，讓國民黨沾不到侯友宜的光；而侯友宜的下一步到底是什麼，黨內也摸不清頭緒。對於這個黨內新崛起的政治明星，國民黨的困惑，不比民進黨來得小。

政治天分藍綠通吃 綠主政時直升機式高升

出身警界的侯友宜，雖然很早闖出名號，但受到全國性關注，卻是在陳水扁擔任台北市長和總統時。2003年，僅46歲擔任刑事警察局局長；3年後，又以不到50歲的年齡出任警政署長，在民進黨上一次執政時「坐直升機式」的高升，引人側目。