【友宜變調1】綠營不再「厚」友宜 網路大軍發動圍剿

聯合報 / 記者李光儀
新北市長侯友宜（右）防疫超前部署，日前陪同衛福部長陳時中（左）視察中職新莊球場開放球迷入場防疫措施。 圖／聯合報系資料照片
新北市長侯友宜（右）防疫超前部署，日前陪同衛福部長陳時中（左）視察中職新莊球場開放球迷入場防疫措施。 圖／聯合報系資料照片

自新冠疫情爆發以來，新北市長侯友宜的民調支持度居高不下，也是唯一聲望堪比中央防疫大員的地方首長。不過，因為將近萬件紓困申請案送到衛福部審核一事，侯友宜卻遭到網路圍剿，而且這番攻勢是網軍刻意操作的斧鑿痕跡明顯。從網路聲量來看，「紓困送件」事件，也是這段時日以來，侯友宜負面聲量最高的一段時間。

防疫期間 侯友宜、蘇貞昌一搭一唱

行政院長蘇貞昌和侯友宜雖是2018新北市長選戰時的對手，選戰結果侯友宜還大勝蘇貞昌近30萬票。不過自從蘇貞昌就任行政院長以來，兩人就常展現「互挺」的場面。較諸蘇貞昌面對其他藍營民代、地方首長總不假辭色，甚至當面給難堪，蘇貞昌和民進黨對侯友宜的「禮遇」確實很特別。

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侯友宜 蘇貞昌 衛福部

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