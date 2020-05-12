【友宜變調1】綠營不再「厚」友宜 網路大軍發動圍剿
自新冠疫情爆發以來，新北市長侯友宜的民調支持度居高不下，也是唯一聲望堪比中央防疫大員的地方首長。不過，因為將近萬件紓困申請案送到衛福部審核一事，侯友宜卻遭到網路圍剿，而且這番攻勢是網軍刻意操作的斧鑿痕跡明顯。從網路聲量來看，「紓困送件」事件，也是這段時日以來，侯友宜負面聲量最高的一段時間。
防疫期間 侯友宜、蘇貞昌一搭一唱
行政院長蘇貞昌和侯友宜雖是2018新北市長選戰時的對手，選戰結果侯友宜還大勝蘇貞昌近30萬票。不過自從蘇貞昌就任行政院長以來，兩人就常展現「互挺」的場面。較諸蘇貞昌面對其他藍營民代、地方首長總不假辭色，甚至當面給難堪，蘇貞昌和民進黨對侯友宜的「禮遇」確實很特別。
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