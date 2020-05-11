私校逼退老師…招不到3人就資遣、欠薪害他看身心科

因「東廠事件」請辭的促轉會前主委黃煌雄，轉型教育籌辦台北政經學院（TSE），經過近一年和包括台大在內的國內多所大學洽談後，最後敲定由清華大學拿下主辦權。為何政經學院不與法政領域俱強的台灣大學合作，卻和過去較偏重理工、社會科學的清大合作？據了解，最後僅清大和中央提出構想書，清大因學術創新能量、體制、跨領域勝出。

2020-05-08 11:29