私校逼退老師…招不到3人就資遣、欠薪害他看身心科
少子化導致私校倒閉潮恐排山倒海而來，教職員面臨工作權保衛戰。不少私校因招生不足拿教師開刀，針對違法侵害教師權益的私校，教育部一貫「發文」要求限期改善，私校則是抱怨政府放牛吃草，「巴不得私校全部解散」，最後苦的還是私校教師，甚至有人壓力大到去看身心科。
招到3名學生 或者你辭職
本報獨家取得台南私立新榮高中校長方振明在4月24日校務會議對教師的談話，方振明要求每位老師109學年度至少要招到三名學生，否則就要在4月底前提辭職，如果招不到三名學生，下學期就直接資遣，「私校要生存，就是要招生，不用懷疑」。他也叫老師不要埋怨，「就遇到了沒辦法」；至於4月份的薪資，「還在想辦法籌措。」
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