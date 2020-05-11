【民視內鬥1】夭折的「台灣好萊塢」 讓郭倍宏復出再戰董座
幾乎年年都鬧經營權之爭的民視，今年再度開打。已經出局的前董座郭倍宏團隊，打算在5月15日的民視母公司「民投」股東會上復出再戰，但令外界不解的是，郭的股權數並不多，為何還要大動作出征？
現經營團隊 刊廣告批郭造謠
日前，民視經營團隊在報紙頭版刊登「台灣的眼睛，是雪亮的！」除痛批郭倍宏登廣告抹黑造謠，也呼籲股東，切勿將委託書寄到郭倍宏指定的喜樂島政團辦公室，而要交付到股東會通知書上的代收地點。近日更密集在民視頻道上放送，強調現任董事長王明玉經營績效良好，雖然受到疫情衝擊，民視今年第一季營收仍創下亮麗表現。
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