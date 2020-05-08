英系進逼蘇貞昌仍穩坐閣揆 蘇系卻恐在綠核心缺席

總統蔡英文今天宣布蘇貞昌續任行政院長，為520內閣人事布局跨出第一步。據了解，在總統大選後，黨內英系特定勢力對爭取閣揆職務，始終沒有放棄，但蔡總統與政府高層對520後由蘇貞昌繼續帶領行政團隊早有共識。知情人士說，蘇貞昌擔任閣揆以來，施政表現深受肯定，加上這次防疫有成，蔡總統對留任蘇揆早有定見，不曾動搖。

第二波人事 陳菊可望掌監察院

在蘇貞昌的人事任命確定後，據了解，府方最快將在下周陸續公布第二波人事，總統府秘書長陳菊可望出任監察院長，陳菊留下的府秘職缺，則預計由前立法院長蘇嘉全接掌，總統府兩位副秘書長劉建忻、李俊俋也將獲得留任，繼續襄助蔡總統。