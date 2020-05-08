【東廠之後3】黃煌雄的台北政經學院 為何捨台大選清大
因「東廠事件」請辭的促轉會前主委黃煌雄，轉型教育籌辦台北政經學院（TSE），經過近一年和包括台大在內的國內多所大學洽談後，最後敲定由清華大學拿下主辦權。為何政經學院不與法政領域俱強的台灣大學合作，卻和過去較偏重理工、社會科學的清大合作？據了解，最後僅清大和中央提出構想書，清大因學術創新能量、體制、跨領域勝出。
台大提「院中院」模式 未被採納
根據黃煌雄構想，籌辦中的台北政經學院（TSE） ，希望延攬國際一流師資，招收七成國際生。知情人士透露，黃煌雄與幾名基金會董事，去年起主動與國內多所頂尖大學洽談合作可能，其中也和台大談過好幾次，台大提議從「院中院」開始，由小而大逐步發展，比較務實，但建議未被採納，最後不了了之。
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